Вашингтон, , 01:17 — REGNUM Законопроект, нацеленный на облегчение долгового бремени Украины, одобрила палата представителей Конгресса США. Об этом 11 мая свидетельствуют результаты голосования, трансляция заседания заседания вел телеканал C-SPAN.

Байден Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Если инициатива будет принята, то американские представители в различных международных организациях обязаны будут добиваться приостановки платежей по обслуживанию долга Украины и предоставления Киеву финансовой помощи на льготных условиях.

Кроме того, согласно законопроекту, главе министерства финансов США нужно будет незамедлительно начать требовать от правительств других стран и коммерческих организаций облегчения долгового бремени для Украины на двухсторонней и многосторонней основе.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что по мнению китайского военного эксперта Сун Чжунпина, закон о ленд-лизе для защиты демократии на Украине 2022 года, который был подписан президентом США Джозефом Байденом, затянет Украину в долговую ловушку, превратив раздираемую конфликтом страну в новую колонию США.

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