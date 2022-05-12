Рига, 12 мая, 2022, 13:43 — ИА Регнум. Памятник Освободителям Риги лишён защиты в соответствии с решением Сейма (парламента) Латвии и может быть демонтирован. Сообщение об этом опубликовано 12 мая в телеграм-канале портала Baltnews.

Kalnroze Советские воины — освободители Риги

Отмечается, что депутаты в срочном порядке одобрили законопроект, который прекращает действие статьи латвийско-российского договора от 1994 года о сохранности мемориальных сооружений.

«Парламент Латвии разрешил снос памятника Освободителям Риги», — говорится в сообщении.

Поправки поддержали 70 парламентариев, против высказались 18. Приостановка действия статьи договора позволит создать правовые обоснования для сноса монумента освободителям Риги от немецко-фашистских захватчиков.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 мая к монументу возложили огромное количество цветов. Городские власти убрали их трактором, но на следующий день цветов стало ещё больше.

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