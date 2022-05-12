12 мая 2022 | Время чтения 3 мин

В сети обсудили акцию возложения цветов у монумента освободителям Риги от немецко-фашистских захватчиков, после того как цветы, уложенные гражданами днём ранее, местные власти убрали бульдозерами.

Артур Савин, , 01:14 — REGNUM Ковёр из 77 рядов цветов в честь 77-й годовщины Победы над нацизмом у монумента освободителям Риги от немецко-фашистских захватчиков, который выложили жители Латвии, стал поводом для обсуждения среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё мнение об этом 11 мая в социальной сети «ВКонтакте».

День Победы Иван Шилов © ИА REGNUM

Рига. Цветы у монумента Освободителям от немецко-фашистских захватчиков. Цитата из видео с канала «Есть такая тема».

«Мир разделился на тех, кто хочет отмечать День Победы, и тех, кто хочет его запретить», — отметил Иван И.

Многие пользователи были рады узнать, что в Латвии осталось ещё много граждан, чтущих подвиг советских солдат и готовых показать местным властям, что они не согласны с той подлостью, какую себе позволяют латышское руководство.

«Спасибо вам, люди, что не сдаётесь! Молодцы! Сильные духом!» — пишет Elena B.

«Огромная благодарность всем людям, которые противостоят бесчинствам. Память о Великой Отечественной войне надо отстаивать и защищать», — написала Екатерина Г.

Некоторые комментаторы отмечают, что всё больше граждан Латвии начинает осознавать, что это государство двигается в сторону фашизма.

«Рад за Ригу, где прошла большая часть моей жизни! Не сломились под давлением латышских нациков!» — указывает Андрей К.

«Очень радует, что люди остаются людьми, что русские не ненавидят свою историю. Много хороших людей по всему миру. Это внушает надежду», — отмечает Жанна Х.

Часть людей полагает, что власти Латвии сами вносят раскол в общество, оскорбляя огромную часть населения, для которого День Победы — это не пустой звук.

«Власти этой страны прямо в отрыве от своих граждан живут, чьи-то другие интересы выполняют и поддерживают», — считает Татьяна С.

«Да ладно! А как же свобода слова, свобода волеизъявления? Где хваленые европейские демократические ценности? Или это другое?» — интересуется Лена С.

Ряд пользователей указывает на то, что люди в Латвии всего лишь решили выразить своё отношение к Великой Победе над нацизмом, но местные власти решили применить против законопослушных граждан силу.

«Ну… кто там говорил, что в Европе такого не будет, чтобы полиция скручивала людей за их мнение? Чтобы ещё какая-нибудь продажная тварь в сторону наших правоохранителей слово грязное сказала!» — написал Тони С.

«Власти нацисткой Латвии устали им объяснять, что Гитлер — добрый эльф, а эти граждане даже через 30 лет несут и несут цветы к памятнику солдатам-освободителям. Уже и так последнюю соляру на бульдозеры израсходовали, а они никак не поймут, что русофобия — это теперь всё, что есть в Латвии», — указывает Александр А.

Нашлись и те, кто предполагают, что фашизирующаяся власть Латвии чувствует угрозу от своего народа, который никогда примет человеконенавистническую идеологию.

Нацизм Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Русские в Прибалтике начинают просыпаться. А это начало конца для Прибалтики! Если власти Литвы людей с цветочками испугались, то что же будет, когда те начнут оказывать серьёзное сопротивление?» — задаётся вопросом Хедин П.

Напомним, 11 мая портал delfi. lv опубликовал материал, согласно которому жители Латвии выложили ковёр из 77 рядов цветов в честь 77-й годовщины Победы над нацизмом у монумента освободителям Риги от немецко-фашистских захватчиков. Днём ранее граждане совершили такую же акцию, но власти города убрали цветы с помощью бульдозера.