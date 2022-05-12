Москва, 12 мая, 2022, 12:12 — ИА Регнум. Вступление Финляндии в НАТО рушит существующую конструкцию, считает глава комитета Госдумы по контролю Олег Морозов («Единая Россия»).

Duma.gov.ru Олег Морозов

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«Но вот какая штука: нейтралитет Финляндии и был главной гарантией её безопасности. А мы всегда со времен СССР были основным гарантом этой безопасности, понимая, что с территории Финляндии после войны не исходит для нас угроз. Вступление в НАТО рушит эту конструкцию», — отметил Морозов в телеграм-канале.

Под вопросом безъядерный статус Прибалтики, указал парламентарий.

«А в случае участия в конфликте на Украине, Финляндия получит все ответы, включая блокировку транспортных путей на Балтике для судов с военными грузами. Оно вам нужно?» — рассуждает депутат.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, премьер-министр Финляндии Санна Марин и президент Саули Ниинисте объявили о необходимости срочно подать заявку на вступление в НАТО.

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