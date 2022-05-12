Москва, 12 мая, 2022, 10:32 — ИА Регнум. Последние звонки для выпускников школ Московской области прозвенят 23 мая. Об этом в своем Telegram-канале написала вице-губернатора Подмосковья Ирина Каклюгина.

Mobr.omskportal.ru Последний звонок

По ее словам, формат обучения в последнюю неделю учебного года самостоятельно устанавливается каждая школа.

Последний учебный день в школах Московской области — 27 мая. Подробности можно уточнить у классных руководителей.

ИА REGNUM ранее сообщало, в 2021 году празднование последнего звонка в подмосковных школах прошло с участием родителей.

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