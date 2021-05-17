Красногорск, , 12:27 — REGNUM Празднование «последнего звонка» в подмосковных школах пройдет с участием родителей. Об этом 17 мая сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев на заседании регионального правительства.

«В пятницу и субботу (21 и 22 мая — прим. ИА REGNUM) пройдут последние звонки. 77 тыс. девятиклассников и порядка 35 тыс. одиннадцатиклассников будут готовиться к государственным экзаменам. Мы надеемся, что они пройдут эти ответственные мероприятия достойно», — сказал глава Подмосковья.

По его словам, задача власти, а также правоохранительных органов обеспечить безопасность во время проведения этих праздничных мероприятий.

«Все меры безопасности в организации мероприятий в школах, куда придут родители, должны быть на высоком уровне», — отметил Воробьев.

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