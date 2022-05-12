Берлин, 12 мая, 2022, 09:41 — ИА Регнум. В Берлине рассчитывают на то, что власти Украины найдут возможность восстановить в полном объёме поставки газа через свою территорию. Об этом на пресс-конференции 11 мая заявил глава минэкономики ФРГ Роберт Хабек, комментируя приостановку транзита голубого топлива через украинскую станцию «Сохрановка».

Bnews.kz Газовый транзит

При этом министр подчеркнул, что в этой связи Германия пока не планирует принимать чрезвычайные меры в энергетической сфере.

«Нет, в ситуации ничего не изменилось. По остальным маршрутам поставки газа идут стабильно, — цитирует РИА Новости главу ведомства. — Я думаю и надеюсь, что поставки газа через Украину когда-нибудь снова вырастут до объёмов, которые были раньше».

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Он также указал на то, что при худшем варианте, если треть поступавшего через Украину газа будет отсутствовать везде, то «для нас это будет вызовом».

Как сообщало ИА REGNUM, 10 мая оператор ГТС Украины предупредил о прекращении транзита газа через газораспределительную станцию «Сохрановка» и компрессорную станцию «Новопсков» из-за форс-мажорных обстоятельств. Эти станции ранее перешли под контроль российских войск. Через «Новопсков» в Европу шло около трети газа — до 32,6 млн кубометров в сутки.

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При этом в Газпроме ответили, что не получили подтверждений форс-мажорных обстоятельств. В свою очередь пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что российская сторона всегда надежно выполняла и собирается выполнять свои контрактные обязательства, которым она привержена.