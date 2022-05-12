Симферополь, , 08:24 — REGNUM Власти Украины, препятствуя транзиту газа из России в Евросоюз, стремятся устроить для Европы «газовую блокаду». Об этом заявил депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет («Единая Россия»).

Экспорт газа Gazprom.ru

Парламентарий подчеркнул, что киевские власти действуют в интересах США.

«Они занимаются откровенным шантажом европейцев. Для всех становится очевидным, что гарантий безопасности транзита газа через Украину больше нет. Там сегодня у власти засели непредсказуемые заядлые русофобы и оголтелые националисты», — пояснил в беседе с РИА Новости депутат.

В этой связи Шеремет предложил «европейским странам перестать рассчитывать на украинских шантажистов и в срочном порядке рассмотреть альтернативный вариант поставок газа».

Он отметил, что страны ЕС, испытывающие дефицит газа, должны реанимировать проект газопровода «Северный поток — 2», который была заморожен «из-за политического давления США».

«Северный поток — 2» — это уверенная, стабильная и гарантированная транзитная магистраль для подачи газа», — подчеркнул депутат.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 мая оператор ГТС Украины предупредил о прекращении транзита газа через газораспределительную станцию «Сохрановка» и компрессорную станцию «Новопсков» из-за форс-мажорных обстоятельств. Эти станции ранее перешли под контроль российских войск. Через «Новопсков» в Европу шло около трети газа — до 32,6 млн кубометров в сутки.

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При этом в Газпроме ответили, что не получили подтверждений форс-мажорных обстоятельств. В свою очередь пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что российская сторона всегда надежно выполняла и собирается выполнять свои контрактные обязательства, которым она привержена.

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