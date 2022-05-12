Отмена России: посол Антонов рассказал о волне русофобии в США
Вашингтон, 12 мая, 2022, 09:45 — ИА Регнум. Волну русофобии, захлестнувшую США, раздувают СМИ с подачи правящих кругов. Это напоминает охоту на ведьм времён маккартизма, заявил посол России в США Анатолий Антонов 11 мая в статье для журнала Newsweek.
По словам дипломата, в стране идёт «небывалая по размаху кампания по «отмене» всего русского». Аккомпанируют ей бездоказательные и огульные обвинения, направленные на закрепление за Россией образа изгоя.
Антонов отметил, что остракизму в США подвергают российских деятелей культуры, от них ждут осуждения политики Москвы. Жертвой истерии стало научно-образовательное сотрудничество. От спортсменов из РФ добиваются публичной критики военной спецоперации на Украине.
Гонения ведутся на активистов русскоязычной диаспоры. Так, разгромлен Координационный совет российских соотечественников (КСОРС), его членов обыскивают и допрашивают.
«Тем самым русофобия оформляется законодательно и юридически», — констатировал Антонов.
По его словам, антироссийская истерия быстро перекинулась на бытовой уровень, от вандализма страдают рестораны и кафе русской кухни, магазины, культурные центры. Русскоязычных граждан притесняют на работе, в некоторых штатах власти предлагают запретить продажу товаров из России.
«Куда смотрят местные правозащитники, которые так внимательно следят за ситуацией с правами человека в других государствах?» — сказал Антонов.
Он выразил надежду, что в США возобладает здравомыслие, и опасная игра в «отмену» России прекратится.
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