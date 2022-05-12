Вашингтон, , 05:40 — REGNUM США сознательно переворачивают ситуацию с кризисом продовольственного снабжения «с ног на голову», обвиняя Россию в том, что её действия на Украине якобы являются первопричиной создавшегося положения дел. Такое заявление сделал 11 мая посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов, его слова приводятся в телеграм-канале дипмиссии.

Анатолий Антонов Mil.ru

Российский дипломат указал, что киевские власти минируют акватории портов, блокируя их и не давая судам доставлять продукцию в другие государства. При этом попытки России согласовать открытие гуманитарных коридоров открыто игнорируются украинской стороной.

Антонов отметил также, что власти США не хотят «отвечать за свои внешнеэкономические промахи», убеждая международное сообщество, что введённые в отношении России санкции не сказываются на поставках продовольствия и удобрений. Как пояснил российский дипломат, такие утверждения, не выдерживают критики.

«Видимо, попытки изолировать финансовую систему России и подорвать возможности транспортного сектора не в счет», — заявил Антонов.

Также Антонов добавил, что Москва «глубоко обеспокоена текущей ситуацией на международных продовольственных рынках» и намерена в дальнейшем добросовестно исполнять свои обязательства по международным экспортным контрактам касательно сельскохозяйственных товаров и удобрений.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что, по словам посла России в США Антонова, Вашингтон, а не Москва провоцирует продовольственный кризис в мире.

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