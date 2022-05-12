Москва, 12 мая, 2022, 09:24 — ИА Регнум. Совместными усилиями получится отстоять независимость, суверенитет и территориальную целостность Луганской Народной Республики (ЛНР). Такую уверенность выразил президент России Владимир Путин, поздравляя главу ЛНР Леонида Пасечника с Днём Луганской Народной Республики.

Stealth 007 Символы ЛНР

Президент РФ подчеркнул, что граждане ЛНР встречают свой государственный праздник в непростых условиях, с оружием в руках защищая родную землю.

«Подписанный 21 февраля договор о сотрудничестве и взаимной помощи будет служить надёжной основой для упрочения братских связей между Россией и ЛНР», — отметил Путин и пожелал упорства в борьбе за мирное будущее.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 мая президент России Владимир Путин поздравил главу ДНР Дениса Пушилина с национальным праздником — Днём Донецкой Народной Республики.

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