Москва, , 09:24 — REGNUM Сегодня, 11 мая, президент России Владимир Путин поздравил главу ДНР Дениса Пушилиа с национальным праздником — Днём Донецкой Народной Республики, сообщается на сайте Кремля.

Глава ДНР Денис Пушилин council.gov.ru

Президент подчеркнул, восемь лет назад граждане ДНР смогли реализовать своё законное право на свободную и мирную жизнь в дружбе с братской Россией.

«Общими усилиями мы сможем преодолеть все трудности и одержать победу», — отметил Путин и пожелал главе ДНР и гражданам республики мужества и силы духа.

Как сообщало ИА REGNUM, президент РФ Владимир Путин направил поздравительные послания по случаю 77-й годовщины Победы лидерам ЛНР, ДНР.

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