Москва, 11 мая 2022, 09:24 — REGNUM Сегодня, 11 мая, президент России Владимир Путин поздравил главу ДНР Дениса Пушилиа с национальным праздником — Днём Донецкой Народной Республики, сообщается на сайте Кремля.

Глава ДНР Денис Пушилин
Глава ДНР Денис Пушилин
council.gov.ru

Президент подчеркнул, восемь лет назад граждане ДНР смогли реализовать своё законное право на свободную и мирную жизнь в дружбе с братской Россией.

«Общими усилиями мы сможем преодолеть все трудности и одержать победу», — отметил Путин и пожелал главе ДНР и гражданам республики мужества и силы духа.

Как сообщало ИА REGNUM, президент РФ Владимир Путин направил поздравительные послания по случаю 77-й годовщины Победы лидерам ЛНР, ДНР.

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