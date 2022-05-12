Вашингтон, 12 мая, 2022, 03:06 — ИА Регнум. Сенат Конгресса США заблокировал законопроект, который мог закрепить в федеральном законе конституционное право на аборт. Об этом 11 мая сообщает газета The Washington Post.

Beforeitsnews.com Сенат США

По данным издания, против предлагаемого законопроекта «О защите здоровья женщин» проголосовал 51 сенатор, поддержали его 49 законодателей. К 50 противникам акта присоединился и один демократ — Джо Манчин (от штата Западная Вирджиния).

Напомним, инициатива рассматривалась законодателями на фоне утечки информации о том, что судьи Верховного суда США планируют отменить решение по делу Роу против Уэйда от 1973 года, которое дало конституционное право на прерывание беременности.

Как сообщало ИА REGNUM, президент США Джо Байден рассматривает возможность принятия исполнительных приказов, направленных на расширение доступа к клиникам абортов, в случае если Верховный суд США проголосует за отмену решения Роу против Уэйда.

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