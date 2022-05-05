Оттава, 5 мая 2022, 14:07 — REGNUM Американские граждане могут приезжать в Канаду для прохождения процедур прерывания беременности, об этом заявила министр по делам семьи, детей и социального развития Канады Карина Гулд 4 мая в эфире телеканала CBC News.
Ранее стало известно, что Верховный суд США проголосовал за запрет абортов. Имеется в виду пересмотр прецедента «Роу против Уэйда» 1973 года, который стал основой для легализации абортов по всей стране.
В администрации Гулд отметили, что американцы, которые едут в Канаду за услугами по прерыванию беременности, должны будут платить за процедуру из собственного кармана или через частную страховку.