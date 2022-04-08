Москва, , 14:11 — REGNUM Москва рассчитывает, что специальная военная операция на Украине может быть завершена в обозримом будущем. Об этом 8 апреля заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Дмитрий Песков Дарья Антонова © ИА REGNUM

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«Речь идёт об обозримом будущем», — пояснил официальный представитель Кремля.

Он подчеркнул, что спецоперация продолжается, её «цели достигаются».

«Ведётся предметная работа как по линии военных — в плане продвижения операции, так и по линии переговорщиков, которые находятся в переговорном процессе с украинскими визави», — сказал Песков, обосновывая свои прогнозы.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков выразил надежду на то, что российская спецоперация на Украине завершится в скором будущем — «или в обозримом будущем достигнет своих целей или закончится путём переговоров».

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Добавим, что президент Франции Эммануэль Макрон считает, что конфликт на Украине «не завершится в ближайшие дни».

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