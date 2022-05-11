Будапешт, 11 мая, 2022, 12:13 — ИА Регнум. Власти Венгрии поддержат запрет на импорт российской нефти только в случае, если Еврокомиссия предложит решение проблем, которые могут последовать за такими действиями. Об этом заявил глава МИД республики Петер Сийярто.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Венгрия

По его словам, эмбарго не должно распространяться на российскую нефть, которая поступает в Венгрию по трубопроводу.

«Венгрия займет эту позицию в ходе дальнейших переговоров», — сказал министр.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее венгерский премьер-министр Виктор Орбан заявил, что предложение Европейского союза о возможности введения эмбарго на российские энергоресурсы для Венгрии равносильно атомной бомбе.

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