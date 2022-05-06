Будапешт, 6 мая 2022, 09:56 — REGNUM Предложение Европейского союза о возможности введения эмбарго на российские энергоресурсы для Венгрии равносильно атомной бомбе. Об этом 6 мая заявил венгерский премьер-министр Виктор Орбан, его слова приводит портал index. hu.

Виктор Орбан
Виктор Орбан
European People's Party

По словам Орбана, глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен игнорирует факт того страны сообщества находятся в совершенно разных условиях и вносит подобное предложение, которое является игнорирующим индивидуальные параметры стран ЕС.

«Мы не можем этого принять, потому что для Венгрии это равняется атомной бомбе», — сказал он.

Также заявил венгерский премьер-министр уточнил, что его стране для переориентировки российских поставок нефти на другие необходимо пять лет и добавил, что из-за этого Венгрия вернула предложение Еврокомиссии на доработку.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее заявил Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш заявил, что на мировые рынки необходимо вернуть удобрения и продовольственные товары из России, Белоруссии и Украины и сделать это нужно, несмотря на сложную экономическую и геополитическую обстановку в мире.