Будапешт, , 09:56 — REGNUM Предложение Европейского союза о возможности введения эмбарго на российские энергоресурсы для Венгрии равносильно атомной бомбе. Об этом 6 мая заявил венгерский премьер-министр Виктор Орбан, его слова приводит портал index. hu.

Виктор Орбан European People's Party

По словам Орбана, глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен игнорирует факт того страны сообщества находятся в совершенно разных условиях и вносит подобное предложение, которое является игнорирующим индивидуальные параметры стран ЕС.

«Мы не можем этого принять, потому что для Венгрии это равняется атомной бомбе», — сказал он.

Также заявил венгерский премьер-министр уточнил, что его стране для переориентировки российских поставок нефти на другие необходимо пять лет и добавил, что из-за этого Венгрия вернула предложение Еврокомиссии на доработку.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее заявил Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш заявил, что на мировые рынки необходимо вернуть удобрения и продовольственные товары из России, Белоруссии и Украины и сделать это нужно, несмотря на сложную экономическую и геополитическую обстановку в мире.