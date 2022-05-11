Москва, 11 мая, 2022, 11:40 — ИА Регнум. Рост закредитованности Украины и продразверстка США замедляют возвращение республики к мирной жизни, считает спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Иван Шилов ИА REGNUM Вячеслав Володин

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«Украину закредитовывают всё больше и больше, но это никак не влияет на развитие страны, повышение благосостояния граждан. Наоборот, Вашингтон затягивает военные действия на территории Украины — по этой причине её жители не могут вернуться к привычной мирной жизни», — рассуждает Володин в телеграм-канале.

Он также обратил внимание на то, что Штаты вместо реальной помощи забирают самое необходимое, фактически устраивая продразвёрстку. Запасы зерна необходимы самим украинцам, чтобы прожить до нового урожая, подчеркнул парламентарий.

«В Вашингтоне не верят в победу Киева. Думают, как поскорее вернуть деньги, устраивая на Украине голодомор», — констатировал Володин.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, США ищут пути вывоза зерна с Украины, глава государства Джо Байден объяснил действия тем, что это нужно, «чтобы снизить цены» на ресурс.

Кроме того, палата представителей Конгресса США утвердила выделение Украине дополнительного пакета помощи на беспрецедентную сумму в размере почти 40 млрд долларов, свидетельствуют результаты голосования. Средства выделяются на ленд-лиз — поставку Киеву вооружений и другой помощи с отсрочкой оплаты.