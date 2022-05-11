Луганск, 11 мая, 2022, 10:42 — ИА Регнум. Силы Луганской Народной Республики уничтожили за сутки пять украинских боевиков, один танк и один бронетранспортер. Об этом 11 мая заявили в Народной милиции ЛНР.

Rusvesna.su Народная милиция ЛНР

«В ходе боестолкновений с подразделениями оборонного ведомства, за прошедшие сутки противник понес потери в живой силе и военной технике, а именно: пять человек личного состава; один танк; один бронетранспортер; три единицы автомобильной техники», — говорится в телеграм-канале ведомства.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее посол Луганской Народной Республики в России Родион Мирошник заявил, что иностранных наёмников, которые воюют за Киев, нужно судить как преступников.

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