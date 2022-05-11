Москва, , 09:35 — REGNUM Иностранных наёмников, которые воюют за Киев, нужно судить как преступников. Об этом посол Луганской Народной Республики в России Родион Мирошник заявил в интервью РИА Новости.

Украина Иван Шилов © ИА REGNUM

По его словам, наёмники прибыли на Украину, чтобы убивать и зарабатывать деньги. Защитники Донбасса ведут войну за свободу, за возможность жить и строить жизнь. В этом принципиальное отличие.

«Мы считаем иностранных наёмников, прибывших на нашу территорию, преступниками, которые должны нести ответственность по всей строгости закона. Это очень серьёзное наказание за наёмничество и за ведение преступной деятельности, и нарушение законов войны», — сказал Мирошник.

Как сообщало ИА REGNUM, Мирошник также заявил, что мирная жизнь в Донбассе невозможна при нынешнем режиме в Киеве.

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