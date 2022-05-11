Постпред Крыма: южные территории Украины станут частью России
Симферополь, 11 мая, 2022, 09:24 — ИА Регнум. Южные территории Украины, освобождённые в результате спецоперации, войдут в состав России, полагает постоянный представитель Крыма при президенте РФ, вице-премьер крымского правительства Георгий Мурадов. Об этом он заявил 11 мая РИА Новости.
Он подчеркнул, что Россия больше не позволит попирать основополагающие права соотечественников, безнаказанно стрелять в Русский мир по указке Запада. На юго-восточных территориях Украины проживает русскоязычное население, у него тот же культурный код. Эти земли, как когда-то Крым, были «подарены» Украине.
«У меня нет сомнений, что освобождённые территории юга бывшей Украины станут ещё одним регионом России. Это, как мы оцениваем по нашему общению с жителями региона, является волей самого народа, большая часть которого восемь лет прожила в условиях репрессий и издевательств со стороны укронацистов», — сказал Мурадов.
Как сообщало ИА REGNUM, российские военные в ходе спецоперации на Украине освободили Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области.
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