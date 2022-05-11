Симферополь, 11 мая, 2022, 09:24 — ИА Регнум. Южные территории Украины, освобождённые в результате спецоперации, войдут в состав России, полагает постоянный представитель Крыма при президенте РФ, вице-премьер крымского правительства Георгий Мурадов. Об этом он заявил 11 мая РИА Новости.

Цитата из видео «Жители Херсона получили очередную партию гуманитарной помощи из России» Жители Херсона получили очередную партию гуманитарной помощи из России. Херсон

Он подчеркнул, что Россия больше не позволит попирать основополагающие права соотечественников, безнаказанно стрелять в Русский мир по указке Запада. На юго-восточных территориях Украины проживает русскоязычное население, у него тот же культурный код. Эти земли, как когда-то Крым, были «подарены» Украине.

«У меня нет сомнений, что освобождённые территории юга бывшей Украины станут ещё одним регионом России. Это, как мы оцениваем по нашему общению с жителями региона, является волей самого народа, большая часть которого восемь лет прожила в условиях репрессий и издевательств со стороны укронацистов», — сказал Мурадов.

Как сообщало ИА REGNUM, российские военные в ходе спецоперации на Украине освободили Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области.

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