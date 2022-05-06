Херсон, Украина, , 16:29 — REGNUM Российские силы не бросят жителей Херсонской области, она навсегда освобождена от украинских боевиков. Об этом 6 мая заявил первый вице-спикер Совфеда Андрей Турчак.

Андрей Турчак Council.gov.ru

Отвечая на реплику о том, что жителей Херсонской области беспокоит их будущее, Турчак сказал: «Россия здесь навсегда!»

Он отметил, что об этом надо рассказывать жителям Херсонской области, а кроме того, оперативно реагировать на любые их запросы.

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