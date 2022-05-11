Москва, 11 мая, 2022, 09:16 — ИА Регнум. Контакты между Россией и Украиной в сфере переговоров осуществляются, заявила 11 мая официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Дарья Антонова ИА REGNUM Мария Захарова

«Контакты (между Москвой и Киевом) осуществляются», — сказала Захарова в эфире радио Sputnik.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 мая помощник президента РФ Владимир Мединский заявил, что в данный момент переговоры России с Киевом не прекращены и проводятся в дистанционном формате.

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