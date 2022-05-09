Москва, , 13:29 — REGNUM В данный момент переговоры России с Киевом не прекращены и проводятся в дистанционном формате. Об этом 9 мая сообщил помощник президента РФ Владимир Мединский.

Владимир Мединский Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Переговоры в дистанционном формате не прекращены», — приводит его слова «Интерфакс».

Также Мединский отметил, отвечая на вопрос о возможности проведения таких переговоров в очном формате, что для этого «необходимо больше конкретики иметь на руках».

Как сообщало, ранее официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков рассказал, что всего с начала проведения специальной военной операции на Украине уничтожены 160 самолетов и 118 вертолетов.