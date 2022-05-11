Донецк, 11 мая, 2022, 08:18 — ИА Регнум. Населенный пункт Михайловка в Народной Республике (ДНР) подвергся артиллерийскому обстрелу со стороны украинских боевиков. Об этом 11 мая сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Mil.gov.ua Обстрел

Уточняется, что обстрел Михайловк со стороны неонацистов был зафиксирован в 07:10 (совпадает с мск) и в ходе него по населенному пункту было восемь снарядов калибра 122 мм.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Вооруженные украинские формирования обстреляли город Ясиноватая в Донецкой Народной Республике (ДНР) из реактивных систем залпового огня «Град».