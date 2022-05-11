Ясиноватая, ДНР, , 08:11 — REGNUM Вооруженные украинские формирования обстреляли город Ясиноватая в Донецкой Народной Республике (ДНР) из реактивных систем залпового огня «Град». Об этом 11 мая сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Реактивная система залпового огня (РСЗО) БМ-21 «Град» Сайт объединения «Сибприбормаш»

Отмечается, что обстрел Ясиноватой со стороны киевских боевиков был зафиксирован в 06:40 (совпадает с мск) и во время него по городу было выпущено пять ракет из БМ-21 «Град».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в Ульяновской области собрали ещё 140 тонн гуманитарной помощи жителям Донбасса.