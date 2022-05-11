Хабаровск, , 20:26 — REGNUM Компания «Полимер-ДВ» в Хабаровском крае — пример успешной деятельности по переработке и утилизации твердых коммунальных отходов в рамках нацпроекта «Экология». Реализовывать нацпроект помогают и жители, которые активно поддерживают раздельный сбор мусора, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона.

Мусор Иван Шилов © ИА REGNUM

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Члены Народного совета при губернаторе и министр ЖКХ края Дарий Тюрин побывали на предприятии «Полимер-ДВ», которое производит продукцию для хозяйственных нужд и предприятий-недропользователей. Эта компания уверенно продолжает работу в Хабаровском крае, несмотря на санкции. За последние полтора года на 30% выросло производство, налаживаются поставки готовой продукции и сырья.

«Мы не только перерабатываем твердые коммунальные отходы, но и утилизируем. Из полученного сырья производятся товары, а сырье поставляется на другие предприятия, в том числе зарубежные — в нашем случае в Китай. В санкционный период предприятие функционирует без сбоев. Более того, мы открыли экологическую лабораторию, которая работает исключительно на отечественном оборудовании и никакое «внешнее давление» на производственный процесс не влияет. Заказы расписаны до июля, со сбытом продукции проблем нет», — рассказал директор Илья Ларин.

В лаборатории предприятия выполняется экологический контроль почвы, воды и воздуха. Члены Народного совета при губернаторе предложили руководству активнее развивать мощности.

«Сейчас на рынок стали выходить наши услуги в области IT, проектирования для сферы строительства. В ближайшей перспективе можно предлагать другим регионам продукцию для сферы ЖКХ и недропользователей, а также услуги экологической лаборатории. Производственные мощности позволяют перерабатывать больше отходов, чем сегодня сортируется. Нужно догружать предприятие», — предложил общественник Никита Божок.

Отмечается, что Хабаровский край из 11 регионов Дальнего Востока занимает вторую позицию по реализации нацпроекта «Экология» по итогам 2021 года.

Как сообщало ИА REGNUM, благодаря нацпроекту «Экология» в России проводится Всероссийская акция «Сад памяти». Она стартовала с 18 марта и продлится по 22 июня 2022 года при участии Федерального центра дополнительного образования и организации отдыха и оздоровления детей, автономной некоммерческой организации «Сад Памяти», движения «Волонтеры Победы» и поддержке Министерства природных ресурсов и экологии России и Федерального агентства лесного хозяйства.