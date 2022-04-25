Барнаул, , 18:48 — REGNUM Благодаря нацпроекту «Экология», в России проводится Всероссийская акция «Сад памяти». Она стартовала с 18 марта и продлится по 22 июня 2022 года при участии Федерального центра дополнительного образования и организации отдыха и оздоровления детей, автономной некоммерческой организации «Сад Памяти», движения «Волонтеры Победы» и поддержке Министерства природных ресурсов и экологии России и Федерального агентства лесного хозяйства.

Алтайский край на карте акции «Сад памяти» Цитата с сайта садпамяти2022. рф

В Барнауле 28 апреля деревья будут садить волонтеры на базе Барнаульского лесничества. Как сообщает территориальное министерство образования и науки, педагоги и обучающиеся Алтайского краевого детского экологического центра, члены школьного лесничества «Иволга», представители Общероссийского народного фронта, члены Общественной палаты Алтайского края, сотрудники Барнаульского лесничества, участники краевого детского экологического движения «Начни с дома своего», экологического клуба Алтайского государственного университета и Российского движения школьников, воспитанники летной школы, а также волонтеры Победы высадят около 400 саженцев сосны.

«Рады вновь присоединиться к акции «Сад памяти»! Рады потому, что эта акция имеет огромную практическую пользу. Каждый год 9 мая наша страна вспоминает подвиг предков, высаживая тысячи, десятки тысяч саженцев, вдыхая жизнь в места, на которых по разным причинам нет главной составляющей биоразнообразия — деревьев.

Желающих принять участие волонтеров становится больше с каждым годом. Хочу отметить, что нам особенно близка идея воспитания патриотизма у подрастающего поколения через экологические мероприятия. Именно защищая природу, восполняя ее ресурсы, дети, да и взрослые тоже, становятся к ней ближе и учатся ее любить», — отметил директор краевого детского экоцентра Игорь Марискин.

Для участия в общей высадке необходимо зарегистрироваться на официальном сайте акции, где можно выбрать свой регион, уточнить, когда и где проходит акция. Также можно принять участие в акции, высадив дерево самостоятельно. Важно сфотографировать дерево после посадки и добавить свою точку с фотографией на интерактивной карте сайта акции.

«Идея акции разумна, правильна, безупречна! Она укрепляет и позволяет стыковать историческую память, любовь к родине и уважение к природе и солидарному труду. Полагаю, что это дело на многие лета, как и «Бессмертный полк». Сегодня, как никогда, необходимо сильнее продвигать, пропагандировать это ставшее международным благое деяние, как внутри нашей страны, так и во всем мире. В связи с тем, что некоторые страны окончательно утратили самостоятельность, возможно, уменьшение количества стран-участников в этом году.

Поэтому именно сегодня, когда чиновники «пронатовских» стран сносят памятники советским воинам, важно обращаться к чувствам граждан этих государств, разум которых ещё не затмлен окончательно информационной политикой их правителей. Крайне актуально не только отстаивать историческую правду, но и проводить связь поколений через историю, сводя на нет искажение действительности», — отметила корреспонденту ИА REGNUM руководитель фракции «Справедливая Россия — За правду» в Барнаульской гордуме Оксана Молодых.

Как сообщало ИА REGNUM, нацпроектом «Экология» предусмотрено, чтобы площадь ежегодных посадок леса равнялась площади вырубленных и погибших лесов. Регионы будут на 100% обеспечены лесопожарной техникой, что позволит сократить ущерб от лесных пожаров в 2,6 раза.