Магадан, , 06:17 — REGNUM В Магадане к осени появится улица Защитников Донбасса.

Монумент «Освободителям Донбасса». Донецк Andrew Butko

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«В их честь будет названа новая улица. Планируем, что к ноябрю этого года будут оформлены все документы. Борцы с нацизмом 21 века должны навсегда остаться в нашей памяти», — сообщил в своём телеграм-канале губернатор Колымы Сергей Носов.

По словам главы Магаданской области, подвиги героев спецоперации на Украине во многом повторяют героические поступки, совершённые в ходе Великой Отечественной войны. Так, например, первый участник СВО, которому присвоено звание Героя России (посмертно), Нурмагомед Гаджимагомедов взорвал себя вместе с окружившими его нацистами. Точно так же в 1941 году поступил адыгейский журналист и поэт Хусен Андрухаев, который, прежде чем взорвать гранату, крикнул фашистам «Русские не сдаются!»

«Логичным и правильным будет, если портреты погибших участников спецоперации окажутся в одном ряду с портретами героев Великой Отечественной войны в «Бессмертном полку» — это общая борьба с одним и тем же врагом», — добавил Носов.

Как сообщало ИА REGNUM, на Камчатке в Елизово улицу Рабочей смены переименуют в улицу Защитников Донбасса, 11 мая на встрече с вынужденными переселенцами с Украины, из Донецкой и Луганской Народных Республик рассказал губернатор края Владимир Солодов.