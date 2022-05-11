Петропавловск-Камчатский, 11 мая, 2022, 05:01 — ИА Регнум. На Камчатке в Елизово улицу Рабочей смены переименуют в улицу Защитников Донбасса, об этом 11 мая на встрече с вынужденными переселенцами с Украины, из Донецкой и Луганской Народных Республик, рассказал губернатор края Владимир Солодов.

Алексей Иванов ИА REGNUM Камчатка

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С инициативой переименовать улицу выступил глава района Сергей Тюлькин.

«Сейчас это решение будет выноситься в качестве инициативы, затем пройдут общественные слушания. Уверен, что инициатива будет поддержана, и мы увековечим память тех, кто сейчас на территории Донбасса участвует в специальной военной операции. И эта улица будет связана с людьми, которые прибывают сюда для трудоустройства и обустройства быта у нас, в Камчатском крае. Все условия для этого мы будем создавать», — сказал Солодов.

Как сообщало ИА REGNUM, губернатор Камчатки Владимир Солодов, поздравляя жителей региона с Днём Победы, 9 мая предложил увековечить память о погибших защитниках Донбасса в названиях улиц в посёлках и городах края.