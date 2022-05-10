Донецк, , 11:26 — REGNUM ВСУ обстреляли Железную Балку из крупнокалиберных пулеметов. Об этом 10 мая сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

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«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: ️10:57 — н.п. Новгородское — н.п. Железная Балка: применялись крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие», — отмечается в сообщении.

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