Париж, 10 мая, 2022, 10:41 — ИА Регнум. Введение Евросоюзом эмбарго на нефть из РФ является вопросом нескольких дней. Об этом 10 мая в эфире LCI заявил госсекретарь при МИД Франции Клеман Бон.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

Следите за развитием событий в трансляции: «Санкции и перестройка мировой финансовой системы — трансляция»

«Это вопрос нескольких дней, необходимо действовать быстро», — отметил он в ответ на вопрос о возможных сроках введения эмбарго на импорт топлива из РФ.

Бон добавил, что надеется на скорое преодоление сомнений Венгрии по этому вопросу.

Многие страны ЕС зависят от нефти из РФ, поэтому им сложнее принять решение, заключил он.