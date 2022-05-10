Донецк, , 09:28 — REGNUM За минувшие сутки, с 08:00 9 мая до 08:00 10 мая, на территории Донецкой Народной Республики, ранее освобожденной группировкой войск ДНР, медпомощь получили 2 мирных жителя, раненых в результате обстрелов ВФУ. Об этом 10 мая сообщает штаб территориальной обороны ДНР.

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Всего за указанный период на всей территории Донецкой Народной Республики медицинская помощь оказана 9 раненым мирным жителям, сообщает Минздрав ДНР.

За минувшие сутки, с 08:00 9 мая до 08:00 10 мая, из Мариуполя в Безыменное Новоазовского района эвакуированы 400 человек, включая 70 детей.

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