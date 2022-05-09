Донецк, , 20:07 — REGNUM За сутки под обстрелы со стороны ВСУ попали районы 10 населенных пунктов ДНР, повреждены 28 жилых домов. Об этом 9 мая сообщили в Народной милиции ДНР.

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Так, с начала суток ВСУ выпустили более 185 снарядов и мин из 122-мм реактивных систем залпового огня БМ-21 «Град», 152 и 122-мм ствольной артиллерии, а также 120 и 82-мм минометов.

Под обстрелы со стороны ВСУ попали районы 10 населённых пунктов ДНР.

В результате повреждено 28 жилых домов и 3 объекта гражданской инфраструктуры.