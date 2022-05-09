Москва, , 19:47 — REGNUM Вооруженные силы РФ отбили несколько попыток ВСУ захватить остров Змеиный. Об этом 9 мая сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

Игорь Конашенков Цитата из видео «Специальный брифинг Минобороны России об обстоятельствах крушения Ил-20 ВКС России у побережья Сирии». youtube.com

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С 7 мая, по указанию Зеленского, украинский генштаб при участии советников из США и Великобритании спланировал крупную провокацию по захвату Змеиного. В течение двух суток Киев предпринял несколько попыток высадки десанта на остров, имеющий важное значение для обеспечения контроля северо-западной части акватории Черного моря.

«Противник понес большие потери. За период отражения атак в районе Змеиного сбиты в воздухе 4 самолета ВСУ, в том числе 3 Су-24 и один Су-27, 3 вертолета Ми-8 с десантом на борту, один вертолет Ми-24», — отметил он.

Также в течение двух суток сбиты в воздухе 29 украинских БПЛА, в том числе 8 ударных «Байрактар ТБ-2», при этом 4 подобных БЛА поражены днем 9 мая.

«В результате провокации Зеленского только в ходе высадки и попытки закрепления на острове уничтожены в море и на побережье более 50 украинских диверсантов. На берегу о. Змеиный остались 24 тела погибших военнослужащих ВСУ», — добавил он.