Москва, 9 мая, 2022, 19:07 — ИА Регнум. Эмоции российской полиции в отношении польских дипломатов точно не разойдутся с народными, считает глава комитета Госдумы по контролю Олег Морозов («Единая Россия»).

Duma.gov.ru Олег Морозов

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В связи с нападением на посла России в Польше Морозов напомнил, что в стране за последние годы снесено более 400 памятников советским воинам.

«Правильно ли будут поняты наши эмоции, если за снос памятников мы вместе с белорусскими пограничниками снесем пару (не четыреста!) пограничных столбов на границе с Польшей? И достаточно ли будет нашего эмоционального возбуждения, чтобы выгнать из Москвы польского посла, сопроводив его пинком в ту брешь, которая возникнет после сноса упомянутых столбов?» — задает вопросы Морозов в телеграм-канале.

Парламентарий указал на то, что российская сторона до сего дня всерьёз не ответила ни на одну санкционную атаку европейских стран.

«И европейские дипломаты надёжно защищены нашей полицией от народных эмоций. А ведь могут, как польский министр, сослаться на полное понимание этих эмоций. Тем более, что эмоции нашей полиции в отношении польских дипломатов точно не разойдутся с народными. Это мои сугубо личные праздничные размышления», — уточнил Морозов.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в Польше фашиствующие радикалы облили краской главу российской дипмиссии и сорвали возложение венков к могилам советских воинов-освободителей. Глава МВД Польши заявил, что с пониманием относится к эмоциям людей, напавших в Варшаве на российского посла.