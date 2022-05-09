Панама, 9 мая, 2022, 19:04 — ИА Регнум. Акция «Бессмертный полк» прошла в Панаме в преддверии Дня Победы, в ней приняли участие представители панамской общественности и академических кругов. Об этом 9 мая сообщило посольство РФ в Панаме.

Иван Шилов ИА REGNUM «Бессмертный полк»

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«В преддверии Дня Победы прошла … акция «Бессмертный полк». В шествии приняли участие Координационный совет организаций российских соотечественников Панамы, Ассоциация русской культуры и другие организации российских соотечественников под руководством координатора «Бессмертного полка Панамы» А.Н. Гончаровой, представители панамской общественности и академкругов, включая Панамский комитет дружбы и солидарности с Россией, а также сотрудники посольства», — отмечается в сообщении.

Также в Панаме состоялся прием с участием представителей панамской общественности и академических кругов.