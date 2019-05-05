В Ашхабаде состоялось шествие «Бессмертного полка»
Шествие в рамках акции «Бессмертный полк» прошло в туркмено-российской школе имени А. С Пушкина в Ашхабаде, об этом 9 мая сообщает РИА Новости.
В освобожденном Херсоне впервые проходит «Бессмертный полк»
Акция «Бессмертный полк» и празднование Дня Победы начались в освобожденном ВС России Херсоне, в городе шествие в память героев Великой Отечественной войны проходит впервые.
Также в 10:00 по местному времени стартовала трансляция Бессмертного полка онлайн. Ее можно смотреть на странице онлайн-шествия и в социальных сетях Одноклассники и ВКонтакте - в сообществах Бессмертного полка России - и в онлайн-кинотеатре Okko.
Трансляция онлайн-шествия продлится сутки.
Участники ждали этого события два долгих пандемийных года, поэтому сегодня выходят на улицы с портретами своих героев и отличным настроением. Атмосфера праздника царит везде!
Сотни тысяч людей уже встали в строй Бессмертного полка и гордо пронесли портреты своих героев по улицам и площадям. Петропавловск-Камчатский, Сахалин, Улан-Удэ, Благовещенск, Новосибирск, Барнаул, Хабаровск, Магадан и еще сотни больших и малых городов, сел и деревень уже провели шествия, где-то они идут прямо сейчас.
Вот и наступил долгожданный праздник — День Победы. Невероятное горе принесла нашей стране война и неисчислимые потери понес наш народ, чтобы поскорее настал этот радостный день.
И теперь каждый год 9 мая миллионы людей встают плечом к плечу с портретами своих родных ветеранов Великой Отечественной войны. Целых два года, что длился карантин, люди с трепетом ожидали этого события. С чувством горечи от невосполнимых утрат и чувством гордости за беспримерный подвиг люди во всех уголках планеты вновь идут в едином строю Бессмертного полка.
Это наши солдаты спасли человечество от нацизма! Это наши отцы, деды и прадеды освободили Европу и мир от фашистского рабства! Это мы — дети, внуки и правнуки Победителей поклялись не допустить возрождения нацизма и с честью держим свое слово.
С праздником! С 9 мая! С Днем Победы!
Подробности — в трансляции ИА REGNUM.