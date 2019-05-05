9 Мая
 
9:37

В Ашхабаде состоялось шествие «Бессмертного полка»

Шествие в рамках акции «Бессмертный полк» прошло в туркмено-российской школе имени А. С Пушкина в Ашхабаде, об этом 9 мая сообщает РИА Новости.

9:35

В освобожденном Херсоне впервые проходит «Бессмертный полк»

Акция «Бессмертный полк» и празднование Дня Победы начались в освобожденном ВС России Херсоне, в городе шествие в память героев Великой Отечественной войны проходит впервые.

9:32

Также в 10:00 по местному времени стартовала трансляция Бессмертного полка онлайн. Ее можно смотреть на странице онлайн-шествия и в социальных сетях Одноклассники и ВКонтакте - в сообществах Бессмертного полка России - и в онлайн-кинотеатре Okko.

Трансляция онлайн-шествия продлится сутки.

9:31

Участники ждали этого события два долгих пандемийных года, поэтому сегодня выходят на улицы с портретами своих героев и отличным настроением. Атмосфера праздника царит везде!

9:31

Сотни тысяч людей уже встали в строй Бессмертного полка и гордо пронесли портреты своих героев по улицам и площадям. Петропавловск-Камчатский, Сахалин, Улан-Удэ, Благовещенск, Новосибирск, Барнаул, Хабаровск, Магадан и еще сотни больших и малых городов, сел и деревень уже провели шествия, где-то они идут прямо сейчас.

9:29

Вот и наступил долгожданный праздник — День Победы. Невероятное горе принесла нашей стране война и неисчислимые потери понес наш народ, чтобы поскорее настал этот радостный день.

И теперь каждый год 9 мая миллионы людей встают плечом к плечу с портретами своих родных ветеранов Великой Отечественной войны. Целых два года, что длился карантин, люди с трепетом ожидали этого события. С чувством горечи от невосполнимых утрат и чувством гордости за беспримерный подвиг люди во всех уголках планеты вновь идут в едином строю Бессмертного полка.

Это наши солдаты спасли человечество от нацизма! Это наши отцы, деды и прадеды освободили Европу и мир от фашистского рабства! Это мы — дети, внуки и правнуки Победителей поклялись не допустить возрождения нацизма и с честью держим свое слово.

С праздником! С 9 мая! С Днем Победы!

Подробности — в трансляции ИА REGNUM.