Впервые за долгие годы в Донбассе День Победы пройдет без оглядки на украинские власти — достойно и торжественно, как об этом мечтали жители ДНР и ЛНР.

Чтобы помочь создать праздничное настроение, «Бессмертный полк России» передал в Донбасс сувенирную продукцию — копии Знамени Победы, российские флаги, а также футболки, тематические наклейки, значки и георгиевские ленты.

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