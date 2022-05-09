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Жители России украсили окна символами Великой Победы. Для этого они использовали не только георгиевские ленты и другую связанную с праздником атрибутику, но и портреты родственников, прошедших Великую Отечественную войну.

Директор ГАУ РО «Ростовпатриотцентр» Павел Препелица рассказал об акции «Окна Победы»:

«Акция «Окна Победы» стала у нас традиционной. Суть её очень проста: нужно украсить окна и в жилых домах, и в административных помещениях символикой нашей Великой Победы. Участники по возрасту очень разные — это и дети, и взрослые. Люди семьями к этому делу подходят».

Надписи «Победа!», «Ура», а также георгиевские ленты и другая связанная с праздником атрибутика появились на окнах во многих регионах страны.

Среди них — Московская, Сахалинская, Брянская, Ростовская, Ярославская области, а также Адыгея, Якутия, передает «Лайф».

Кроме того, дети размещали на окнах портреты родственников, прошедших Великую Отечественную войну.