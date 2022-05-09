Донецк, , 13:59 — REGNUM В освобожденном от ВСУ городе Волноваха зажгли вечный огонь.

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«77 лет назад весь советский народ ликовал и праздновал этот великий праздник — День Победы», — сообщил и.о. главы администрации города Волноваха Константин Зинченко.

«Прошли годы, но людская река не иссякает в этот день к памятникам, возведенным в честь погибших, отдавших жизнь за мир и свободу», — отметил он.

«Сегодня мы … здесь чтим память погибших. Зажжение вечного огня — это символ нашего отношения к исторической правде. Это доказательство того, что мы — дети, внуки, правнуки наших дедов — не забываем и помним их исторический подвиг, который спас человечество от фашизма и подарил нам жизнь», — добавил он.