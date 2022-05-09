Москва, 9 мая, 2022, 12:05 — ИА Регнум. Председатель правительства РФ Михаил Мишустин поздравил ветеранов с Днем Победы. Об этом 9 мая сообщается на сайте правительства РФ.

Duma.gov.ru Михаил Мишустин

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«9 мая — священный праздник, который занимает особое место в сердцах миллионов граждан. Нет такой семьи, которую бы не затронула Великая Отечественная война. В каждой есть свой герой. Память о воинах-победителях, о тех, кто мужественно сражался на фронтах, ковал победу в тылу, кто ценой своей жизни спас Родину от фашизма, объединяет разные поколения», — отмечается в сообщении.

Он подчеркнул, что сегодня это единение дает людям силы противостоять любым угрозам и вызовам, делать всё для того, чтобы Россия была великой, могущественной и процветающей державой.

«Желаю вам и вашим близким крепкого здоровья. Мира и благополучия», — добавил Мишустин.