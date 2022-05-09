Донецк, , 11:55 — REGNUM В результате обстрелов ВФУ в Донецкой Народной Республике обесточены 67 трансформаторных подстанций, 1 больница, 7 учебных заведения и около 8 000 бытовых абонентов, сообщили в МЧС ДНР.

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За минувшие сутки, с 08:00 8 мая до 08:00 9 мая, из Мариуполя в Безыменное Новоазовского района эвакуированы 408 человек, включая 65 детей.

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