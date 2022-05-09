Москва, 9 мая, 2022, 11:37 — ИА Регнум. В 10:00 по местному времени в России стартовал «Бессмертный полк — онлайн». В этом году его было решено провести в дополнение к традиционному шествию «Бессмертного полка», так как в приграничных с территорией Украины населенных пунктах шествия в очном формате не могут быть проведены в связи с желтым уровнем опасности. Кроме того, не во всех зарубежных странах люди, чтущие память героев Великой Отечественной войны, имеют возможность выйти на улицы и пройти в строю «Бессмертного полка» с портретами своих ветеранов.

Юлия Карнаева ИА REGNUM «Бессмертный полк»

Следите за развитием событий в трансляции: »Бессмертный полк шагает по планете — трансляция»

«Бессмертный полк — онлайн» позволяет отдать дать уважения своему поколению победителей вне зависимости от места проживания. В течение 10 дней принимались заявки для онлайн-шествия, каждая из них проходила модерацию. Более 1,2 миллиона анкет поступили из разных уголков России и мира в единую базу онлайн-шествия.

Все они идут в едином строю «Бессмертного полка — онлайн» по Красной площади. Трансляцию можно смотреть на странице онлайн-шествия https://2022.polkrf.ru/ и в социальных сетях «Одноклассники» (https://ok.ru/polkrussia) и «ВКонтакте» (https://vk.com/polk_russia) — в сообществах «Бессмертного полка России» ‑ и в онлайн-кинотеатре Okko. Трансляция онлайн-шествия продлится сутки.

Карточка размещенного ветерана подсвечивается цветом, чтобы ее было удобнее увидеть в общем строю. Также при просмотре «Бессмертного полка — онлайн» можно добавлять тематические стикеры, нажимать на каждую карточку героя и знакомиться с размещенными его родными историями.