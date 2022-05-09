Москва, 9 мая, 2022, 10:24 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин 9 мая на Красной площади в Москве заявил, что Россия гордится доблестным поколением победителей.

Александр Куликов ИА REGNUM Парад Победы

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«Россия дала упреждающий отпор агрессии, это было вынужденное, своевременное и единственно правильное решение», — отметил он.

«Мы другая страна. Мы никогда не откажемся от веры и традиционных ценностей. А на Западе ценности собрались упразднить», — добавил он.