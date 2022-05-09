Ереван, , 10:10 — REGNUM Премьер-министр Армении Никол Пашинян направил поздравительные послания по случаю Дня Победы президенту РФ Владимиру Путину и главе правительства РФ Михаилу Мишустину. Об этом 9 мая сообщается на сайте правительства.

Никол Пашинян Primeminister.am

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«Сердечно поздравляю Вас с годовщиной Победы в Великой Отечественной войне. С чувством безмерной благодарности мы вспоминаем всех тех, кто внёс решающий вклад в достижение мира, чествуем дорогих ветеранов и тружеников тыла. Их героизм и беспримерный подвиг навсегда останутся в наших сердцах», — отмечается в послании.

По словам Пашиняна, «память о великом прошлом обязывает укреплять унаследованные нами узы дружбы и всесторонне развивать армяно-российские отношения во благо народов наших стран».

Также Пашинян по случаю Дня Победы направил поздравительные послания руководителям государств-участников СНГ.