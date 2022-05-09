Душанбе, , 09:58 — REGNUM Президент Таджикистана Эмомали Рахмон возложил венок к Вечному огню в парке Победы в Душанбе.

Эмомали Рахмон Kremlin.ru

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После минуты молчания Рахмон возложил венок к Вечному огню.

После возложения в торжественном марше под песню «День Победы» прошла рота военнослужащих комендантского полка столичного гарнизона и военный оркестр закрыл шествие маршем «Прощание славянки».

На мероприятии присутствовали послы стран и международных организаций.

В своем поздравительном послании в честь празднования 77-й годовщины Победы над фашизмом Рахмон отметил важность значения 9 мая для таджикского народа.