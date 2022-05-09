Гавана, 9 мая, 2022, 05:08 — ИА Регнум. В Гаване 8 мая прошла акция «Бессмертный полк», передает РИА Новости.

Иван Шилов ИА REGNUM «Бессмертный полк»

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Посол России на Кубе Андрей Гуськов сообщил журналистам, что участие в акции приняли около 300 человек.

Среди них были не только граждане России, но и кубинцы, включая выпускников советских вузов, рассказал дипломат.