Парламент Гагаузии повторно разрешил ношение георгиевских лент
Комрат, Молдавия, 9 мая, 2022, 03:54 — ИА Регнум. Народное собрание Гагаузии на экстренном заседаниив ночь на 9 маяединогласно приняло постановление, разрешающее использование георгиевской ленты в День Победы.
Анна Кумицкая ИА REGNUM
Георгиевская ленточка
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Ранее парламентпринялзаконопроект по тому же вопросу, но апелляционная палата приостановилаегодействие по запросу государственной канцелярии Молдавии.
19 апреля 2022 года президент Молдавии Майя Санду утвердила запрет на демонстрацию георгиевской ленты, символов Z и V.