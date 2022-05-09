Комрат, Молдавия, 9 мая, 2022, 03:54 — ИА Регнум. Народное собрание Гагаузии на экстренном заседаниив ночь на 9 маяединогласно приняло постановление, разрешающее использование георгиевской ленты в День Победы.

Анна Кумицкая ИА REGNUM Георгиевская ленточка

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Ранее парламентпринялзаконопроект по тому же вопросу, но апелляционная палата приостановилаегодействие по запросу государственной канцелярии Молдавии.

19 апреля 2022 года президент Молдавии Майя Санду утвердила запрет на демонстрацию георгиевской ленты, символов Z и V.