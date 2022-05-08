София, 9 мая, 2022, 01:01 — ИА Регнум. Болгария предлагает Еврокомиссии отложить введение эмбарго на поставки российской нефти на два года, заявил главакомиссии по энергетике парламентастраныРадослав Рибарски.

Добыча нефти

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«Если отсрочки не будет, Болгария может наложить вето на коллективное решение ЕС», — сказал депутат.

Ранее президент Болгарии Румен Радев заявил, что погружение европейских стран в украинский кризис приведет к тяжелейшим экономическим последствиям всамойЕвропе.

«Это будет означать экономическое самоуничтожение Европы. Мыдвижемся в этом направлении», — сказал он.

Радевтакжевыступил против решения парламентастраны об оказаниивоенно-технической помощи Украине. Это«опасный шаг» ко втягиванию Болгарии ввоенныйконфликт, отметил он.