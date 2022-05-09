Москва, , 00:22 — REGNUM Российские космонавты с борта Международной космической станции поздравили сограждан с Днём Победы.

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Следите за развитием событий в трансляции: «Одна на всех — мы за ценой не постоим. Посвящение Дню Победы — трансляция»

Победа в Великой Отечественной войне — величайшее событие ХХ века, сказано в обращении Олега Артемьева, Дениса Матвеева и Сергея Корсакова.

«Наша страна заплатила за победу самую высокую цену за всю историю человечества. Пока мы помним тех, чьи жизни унесла война, кто остался на полях сражений, отмечаем и чтим этот день, мы непобедимы», — отметили космонавты.